Buca'da kültür turizmi zirvesi

Buca Belediyesi Kent Konseyi, kentin tarihi birikimini gün yüzüne çıkarmak için "Buca'nın Kültür Turizmi Olanakları" adlı panel düzenledi. Panelde, kentin tarihi ve kültürel kimliği anlatılırken, kültür turizmi için planlama önerileri aktarıldı.

Buca Kent Konseyi, İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan Buca'nın tarihi ve kültürel birikimini panelde masaya yatırdı. Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi (BBKSM)'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu Balcılar yaptı. A'dan Z'ye Buca'nın tarihi ve kültürel birikiminin masaya yatırıldığı panelde konuşmacılar, Buca'nın İzmir'in kent merkezinde yer alan en önemli kültürel merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Toplantıda Buca'nın mimari dokusunun doğru bir şekilde pazarlanarak turizme nasıl katkı yapacağı tartışıldı. Turizmin en büyük malzemesi olan cazibeyi en doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi için fikir alışverişi yapıldı. Kültürel değerleri ve tarihi dokuyu koruyarak, doğru ve planlı bir tanıtım çalışmasıyla Buca'nın bir kültür turizm merkezi olma fikri konuşuldu.

Panele ayrıca; Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hümeyra Birol, Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan Aktaş, Gazeteci Yazar Tayfur Göçmenoğlu ve gazeteci yazar Cem Unutmuş'un konuşmacı olarak katıldı.