Buca'da Kurban Bayramı öncesi ekipler denetimde

İzmirli vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban alışverişlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirip, pasaport kontrollerini yapıyor. Çadırları tek tek dolaşan Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, pazarda yer alan büyük ve küçükbaş kurbanlıkların bakanlık kaydının olup olmadığını kontrol ediyor. Küpe, pasaport, genel fiziki durum ve evrak kontrolü yapan ekipler, satış ve kesim yerlerinde denetim faaliyetlerine bayramın son gününe kadar devam edecek.

Sağlıklı kurban seçimi için vatandaşlara önerilerde bulunan Buca Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, şu ifadelere yer verdi:

"Satın alırken ilk önceliğimiz hayvanın kulak küpesinin olmasıdır. Bu küpe, sağlıklı olduğunu ve geldiği yerde sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir. Biz vatandaşların dışarıdan gözlemleyeceği şeyler de var. Hayvan sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyor mu? Buna bakmalıyız. Daha sonra hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı ayrıca çevredeki etmenlere karşı da duyarlı olmalı."