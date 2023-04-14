Buca'da Kuruçeşme Taziye Evi açıldı

Bucalıların iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kuruçeşme Taziye Evi'nin açılışını yaptı. Başkan Kılıç, “Hemşehrilerimizin en büyük isteklerinden birini daha yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

Buca Belediyesi tarafından Kuruçeşme Pazaryeri yanında inşa edilen taziye evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, göreve geldikleri ilk günden beri hemşehrilerinin ihtiyaçları ve talepleri için çalıştıklarını belirterek, “Bize iletilen en büyük isteklerden biri de taziye eviydi. İlkini Ova bölgemizde açmıştık. İkinci taziye evi burada hizmete giriyor. Hemşehrilerimizin talepleri için açılışlarımız sürecek. Yakınlarını kaybeden hemşehrilerimizin acısını paylaşmak isteyen Bucalılar yılın her mevsiminde hava şartlarından etkilenmeden bir araya gelebilecek. Biz de belediye olarak zor günlerinizde de hep yanınızda olacağız” dedi. Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Erhan Güney de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkürlerini iletti.

Daha sonra, alanda kurulan iftar sofrasında oruçlar açılırken, ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen sema gösterileri izleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.