Buca'da LGS Tercih Günleri

Korona virüs süreci nedeniyle randevu sistemiyle 16 Temmuz'a kadar devam edecek tercih sürecinde uzman eğitmenler gençlere destek olacak.

Gençlerin eğitim sürecine her aşamada destek olan Buca Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası gençleri tercih sürecinde yalnız bırakmadı. Covid-19 nedeniyle zorlu bir sınav sürecini geride bırakan öğrenciler, LGS sonuçlarına göre yapacakları tercihlerini, Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi ile Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde düzenlenen tercih günlerinde yön verdi.

Lise adaylarına sağlıklı ve bilinçli tercih oluşturmada yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen LGS Tercih Günleri kapsamında, LGS sınavına giren tüm Bucalı öğrencilere alanında uzman rehberlik öğretmenleri tarafından danışmanlık hizmeti verildi.

16 Temmuz 2021'e kadar devam edecek tercih günleri, Covid-19 salgını nedeniyle randevu sistemiyle gerçekleştirilecek. Tercih günleri kapsamında, ücretsiz rehberlik hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 439 10 10 (Dahili 3535-3536 ) ve 439 10 10 (Dahili 1950) numaralı telefondan randevu almaları ve randevu günü yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.