Buca'da maden şehitleri unutulmadı

Yaşanan maden kazalarında hayatını kaybeden madencilerin anısına Madenci Heykeli'ne karanfil bırakıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kömür ve diğer maden ocaklarında meydana gelen kazalarda, yüzlerce madenci hayatını kaybetti. Buca Belediyesi de, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde maden şehitleri için anma programı düzenledi. Şirinyer Forbes Sevgi Yolu'ndaki Madenci Heykeli önünde gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hayatını kaybeden madenciler için anıtın önüne karanfil bırakıldı. Ayrıca, Madenci Heykeli önünde “Maden Emekçileri” konulu fotoğraf sergisi yer aldı. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral, “Gönül ister ki bu özel günü bir şenlik havasında yaşayalım, birlikte kutlamalar yapalım ama ne yazık ki yüreklerimizin hep kömür karasına dönüştüğü bir gündür bugün. Bu hassasiyetle ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide bir avuç kömür için canını veren madencilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.