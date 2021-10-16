Buca'da meme kanserine farkındalık oluşturuldu

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna'nın katılımıyla gerçekleşen seminerde, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Buca Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Belediye önüne kurulan açık hava görseli ve pembe balonlarla meme kanserine dikkat çekilirken, vatandaşlara dağıtılan el broşürleriyle de bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Meclis Salonu'nda İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Tuna'nın katılımıyla Meme Kanseri ile Mücadele semineri düzenlendi. Prof. Dr. Tuna, dinleyicilere sağlıklı beslenme modellerinden evde kendi kendine muayeneye kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatan Prof. Dr. Tuna, “Ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Dünyada 7 kadından birinin meme kanseri olma durumu vardır. Meme kanserinde kilo alımı, dengesiz beslenme, radyasyon gibi çevresel etkenler; erken menarş, geç menopoz, doğum yapmamak, kısa süre emzirmek gibi hormonol etkenler ve birinci derecede akrabada meme kanseri ve genetik mutasyon gibi aile öyküsü risk faktörlerini oluşturur. 20'li yaşlardan itibaren bedeni tanımak çok önemli; bedeninizi tanıyın. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis ve tedavi oldukça büyük önem taşır. Bu nedenle, düzenli olarak kontrollerinizi yaptırın, tarama testlerini ihmal etmeyin” dedi.