Buca'da mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarına büyük ilgi

Mesleki eğitimden yabancı dile, sanattan spora kadar birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar Buca'da büyük ilgi gördü. Korona virüs tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı 8 merkezde açılan 32 kursa katılan kursiyerler, günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.

Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak düzenlediği yeni dönem kursları Bucalılara nefes oldu. Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Evka-1 Semt Merkezi, Mevlana Sanat Atölyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Kadın Aktivite Merkezi, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi ve Ceren Özdemir Semt Merkezinde 32 farklı alanda açılan kurslar, Bucalıların yeteneklerini ortaya çıkardı.

Kurs saatlerini dört gözle bekleyen kursiyerler, kuaförlükten makine dikişe, aşçılıktan pastacılığa, işaret dilinden İngilizce'ye, resim ve müzikten ebru kursuna kadar pek çok farklı alanda eğitim aldı. Boş zamanlarını değerlendiren Bucalılar, aynı zamanda hayal güçlerinin sınırsızlığını da yaptıkları işlerle kanıtladı. Kursiyerler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Kayıtları sürekli olan ücretsiz kurslara başvuru yapmak isteyen Bucalı vatandaşların, ilgili merkezlere giderek başvuru işlemlerini yapabilecekleri ifade edildi.