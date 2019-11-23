Buca'da miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Bucalı miniklerin sağlığını korumak için çalışmalarına ara vermeksizin devam eden Buca Belediyesi, bir program düzenledi. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında ekipler, Buca'daki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait tüm anaokullarında diş eğitimi verdi.

Hekimler tarafından verilen eğitimlerde; miniklere diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak ve ağız diş sağlığının önemini kavratmak amacıyla verilen eğitimler ilgi gördü.

Miniklere, ağız ve diş sağlığı eğitimini eğlenceli kılmak için karşılıklı diyaloglar ve uygulamalar ile anlatım yapan hekimler, çocukları hem eğlendirip hem de bilinçlendirirken, çocuklara diş fırçası ve macun hediye edildi. Eğitimlerin, yıl boyu devam edeceği öğrenildi.