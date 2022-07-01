Buca'da okul öncesi eğitim hamlesi meyvelerini verdi

İzmir'in Buca ilçesinde, maddi olanakları sınırlı kişilerin çocuklarının okul öncesi eğitimden uzak kalmaması için yarı zamanlı eğitim merkezlerini hayata geçiren Buca Belediyesi, geçtiğimiz dönemde 6 merkezde 350 çocuğa ulaştı.

Buca Belediyesi; Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren yarı zamanlı eğitim merkezleri geçtiğimiz dönemde 350 çocuğa ulaştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten, profesyonel yönetici ve öğretmen kadrosu ile fark oluşturan merkezler, hafta içi beş gün, 3.5 saat boyunca çocukların sosyal, bilişsel ve fiziki gelişimi için hizmet veriyor.

Ailesinin geliri 5 bin TL'nin altında olan 4-6 yaş arası çocukların devam ettiği yarı zamanlı eğitim merkezleri, eğitimde fırsat eşitliğinin temeli sayılan okul öncesi eğitimi her çocuk için ulaşılabilir kılarken, ailelere de maddi destek sağlamış oluyor. Öte yandan, başta anneler olmak üzere ebeveynlere de kendi sosyal hayatları için zaman oluşturan merkezler, önümüzdeki eylül ayı başında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yeni kayıtlarını almaya başlayacak.