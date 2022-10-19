Buca'da okul önlerinde sıkı denetim

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, okul önlerinde güven ve huzuru korumak için uygulamalarını sürdürüyor. Okul önlerinde asayiş denetimi gerçekleştiren ekipler, şüpheli görülen şahısların kimliklerine baktı. Durdurdukları şüpheli araçları ise didik didik aradı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğündeki polis ekipleri, Buca'daki okul önlerinde emniyet ve güveni korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Buca'da bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştiren ekipler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının (GBT) yapılmasının ardından araçları arandı. Denetimler esnasında 39 kişi, 9 araç ve 3 motosiklet incelenirken 2 sürücüye 762 TL idari para cezası uygulandı. Okulla ilişkisi olmayan 4 kişiye ise idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuz olayların da önüne geçmeyi hedefleyen polis ekipleri, bu tarz denetimlerin devam edeceğini bildirdi.