Buca'da orman seferberliği: Çöp ve atıklar bu kadarda olmaz dedirtti

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının acı bilançosu yüreklerimizi yakarken, İzmir'in

akciğerleri konumundaki Buca'da orman seferberliği başladı. Sıcak ve rüzgârlı havanın hâkim olduğu bugünlerde yangın riskine karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, vatandaşlarla beraber ormanlık alanda çöp temizliği yaptı.

Buca Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol, Temizlik İşleri, ve Zabıta Müdürlükleri öncülüğünde, Bucalılar Sosyal Dayanışma üyeleri ve çevre gönüllüleriyle beraber “Ormanlarımızı Temizliyoruz” etkinliği düzenlendi. Kentin oksijen kaynağı olan Kaynaklar bölgesindeki Yıldızlar Mahallesi girişinde başlayan etkinlikte, ormanlık alana bırakılan çöp ve atıklar, “bu kadarı da olmaz” dedirtti. Mobilyadan şişeye birçok atık ve çöpün duyarsızca çevreye bırakıldığını gören Başkan Erhan Kılıç,

kolları sıvadı, tüm atık ve çöpleri tek tek çöp ve atık ayrıştırma kamyonlarına taşıdı. Vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağıran Buca Belediye Başkanı Kılıç, “Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak hepimizin görevi. Geleceğimizin kül olmaması için daha dikkatli olmalıyız. Tüm hemşehrilerimden bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyorum” dedi. Kılıç, orman yangınları ve çevre temizliği konusundaki farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.