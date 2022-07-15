Buca'da "Orman Yangınlarıyla Mücadele Kursu"

Toplam 8 saatlik bir programdan oluşan kurs ile katılımcılar, yangınların önlenmesi konusunda farkındalık kazandı.

İzmir içinde en fazla ormanlık alana sahip ilçelerden biri olduğu için yangın riskinin de çok yüksek olduğu Buca'da, alınabilecek önlemler için Buca Belediyesi tarafından eğitim çalışması başlatıldı. Bu çerçevede Buca Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde “Orman Yangınlarıyla Mücadele Kursu” başlattı. İlk etapta merkezdeki sanat ve hobi kurslarına devam eden kursiyerlerle başlayan ve zaman içinde talep eden tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen eğitim, kendi alanında bir ilk oldu.

Toplam 8 saat seminer olarak uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasının ilkine 20'ye yakın kursiyer katılırken, katılımcılar orman yangınlarına nelerin sebep olduğunu öğrendi. Eğitimde bilinçli ağaçlandırma, nadas uygulamaları, kontrollü yangınlar, kontrolsüz yangınlara karşı alınabilecek önlemler tek tek ele alındı. Kursların periyodik olarak devam edeceği, katılmak isteyenlerin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezine başvuru yapabileceği duyuruldu.