Buca'da ormanlık alana İzmirliler adına 500 fidan dikildi

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası sebebiyle İzmir'in Buca ilçesi Yıldız Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alana 500 adet fidan dikildi. İzmir Orman Bölge Müdürü Derince, fidanların, ağaca ve ormana sevdalı milyonlarca İzmirli adına dikildiğini belirtti.

İzmir'de her yıl büyük bir katılım ve coşkuyla kutlanan İzmir'in dört bir yanındaki okullardan gelen binlerce öğrencinin fidan diktiği Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası Covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personelinin katılımıyla kutlandı.

Buca Yıldız Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar başta olmak üzere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çalışanları ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğü üst yönetimi ve çalışanları katıldı. 500 adet fidanın dikildiği etkinlikte konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, dikilen fidanların tamamen sembolik olduğunu, ağaca ve ormana sevdalı milyonlarca İzmirli adına onları temsilen diktiklerini söyledi. Her yıl İzmir ve Manisa ormanlarında 6 milyon adet fidanı toprakla buluşturduklarını, orman varlığını arttırdıklarını söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ülke olarak, millet olarak daha önce nasıl her türlü zorluğun ve belanın üstesinden gelindiyse bu Covid-19 salgının da üstesinden geleceklerine inandığını söyledi. Ağaca ve ormana karşı duyarlı 7'sinden 70'ine İzmirliler ile birlikte gelecek yıl daha büyük katılımlı fidan dikim etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti. Derince, İzmir'de yanan tüm orman alanlarını ağaçlandırdıklarını isteyen herkesi önceki yıllarda yanan orman alanlarını gezip dikilen fidanları görebileceğini nasıl zümrüt yeşiline dönüştüğüne tanıklık edebileceğini sözlerine ekledi.