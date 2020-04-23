Buca'da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Merdiven altı maske ve koruyucu önlük üreten iki depoya baskın yapan ekipler, halka ücretsiz verildiği halde para karşılığı satılmak üzere hazırlanan 9 bin 500 maskeye el koydu.

Türkiye genelinde vatandaşların can güvenliği için alınan korona virüs tedbirleri kapsamında birçok alanda zorunlu tutulan maskelerin üretimi için çalışmaya devam eden Buca Belediyesi, bir yandan da kaçak imalatların önüne geçiyor. Korona virüs salgınından korunmak için market, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara zorunlu tutulan maskelerin, stoklarda tükenmesinden yararlanan fırsatçılara, Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

9 bin 500 maskeye el kondu

Maskelerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının ardından ilçe genelindeki tüm işletmelere denetim gerçekleştiren ekipler, yasaya aykırı olarak para karşılığı maske satışı yapan unsurlara ceza kesti. Kontrolleri aralıksız sürdüren ekipler, özellikle Buca'nın dezavantajlı bölgelerinde kriterlere aykırı şekilde merdiven altı maske üreten depolara baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda 9 bin 500 adet maskeye el konurken üreticiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Sağlık çalışanlarının ekipmanlarına baskın

Çalışmalar kapsamında ekipler önceki gün ise korona virüse karşı gece gündüz canlarını ortaya koyarak mesai harcayan sağlık çalışanlarının kullandığı ekipmanları üreten bir depoya baskın yaptı. Yürütülen çalışmada, özellikle ameliyatlarda kullanılan koruyucu önlük gibi standartlara aykırı ve sağlıksız alanda üretilen ekipmanlara el konarken ruhsatsız işletme mühürlendi.