Buca'da Sarı Masa'dan 8 ayda 33 bin 139 talebe cevap

Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlere hızlı çözüm bulmak amacıyla hizmet veren Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, mesaisini aralıksız sürdürürken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın “Sarı Masa demek, Buca Belediyesi demektir” diyerek tanımladığı çözüm merkezi, 8 ayda 33 bin 139 talebi yerine getirerek bir rekora imza attı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yaklaşık 8 ay önce kurulan Sarı Masa Çözüm Merkezi'nin çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getirdi. Bu sayede Bucalıların talep ve şikayetlerine rahatça çözüm sunabildiklerini belirten Başkan Kılıç, “8 ay önce Sarı Masa ekibimizi kurduk. Sarı Masa demek Buca Belediyesi demektir. Vatandaşlarımız Buca Belediyesine bir öneri ile gittiğinde karşılıksız kalmasın. Karşısında bir muhatap bulsun. Önerisi, şikayeti ne ise dinlensin, bir an evvel yerine getirilsin diye hayata geçirilmiş bir projedir. Tüm bu öneri ve talepler alındıktan sonra vatandaşlara geri dönülerek sorunun çözümüne ilişkin bilgi de sunuyoruz. ‘Talebiniz şu zamanda yerine getirildi' diyoruz. Gelen talepler mahalle mahalle sisteme işleniyor. En çok talebin geldiği konular, veterinerlik işleri ve fen işleri ile ilgili. En çok gelen talep ise kedi tedavisi isteği. Sonrasında ise yollarla ilgili yaşanan sıkıntılar var” diye konuştu.

Sistemde talepte bulunan vatandaşların memnuniyet oranını rahatlıkla görebildiklerini söyleyen Erhan Kılıç, bu oranın yüzde 80'lerde olduğunu ifade ederek, “8 ayda 18 bin 165 kişi Sarı Masa'yı kullanmış. Bu oldukça iyi bir sayı” dedi.

Bucalıların yerel yönetimlerle ilgili taleplerine cevap vermek adına kurulan Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, belediyenin internet sitesi, e-posta, yüz yüze başvurular ve sosyal medya üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, Facebook, Twitter ve Instagram'da ‘Bucasarimasa' kullanıcı adıyla faaliyet gösteren sayfalara girip öneri ve isteklerini bildirebiliyor. Ayrıca, vatandaşlar 0 850 228 28 22 numaralı iletişim hattı ya da 0 534 501 28 28 numaralı Whatsapp hattı üzerinden de taleplerini iletebiliyor.