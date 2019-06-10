Buca'da şenlikli mezuniyet

İzmir'de, Buca Belediyesi'nin 2018-2019 sezonu hobi, sanat ve meslek kursları öğrencileri, Sanat Kursları Şenliğiyle mezun oluyor. Yaklaşık 10 bin mezun kursiyerin 5 gün boyunca performanslarını ortaya koyacağı etkinlikte, tiyatrodan dansa, müzikten resme kadar birçok branşta gösteri sergilenecek.

Her yıl başlattığı kurs projeleriyle binlerce yetişkin ve çocuğun gelişimine katkı koyan Buca Belediyesi, hobi, sanat ve meslek kurslarında başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Buca Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, 2018-2019 sezonu boyunca yetişkinler için 40, 7-14 yaş arası çocuklar için de 13 ayrı branşta ücretsiz kursta eğitim faaliyeti vererek aynı zamanda meslek edinmeye de aracı olan Buca Belediyesi, yaklaşık 10 bin öğrencisini şenliklerle mezun ediyor.

Evka -1 ve Çamlıkule Semtevleri ile Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi, Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kurslarla Bucalılar yeteneklerini keşfetti. Boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirme imkânına kavuşan kursiyerlerin, yıl boyunca geliştirdikleri yeteneklerini Sanat Kursları Şenliğinde sergileyeceği ifade edildi.

10 – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında 5 gün sürecek etkinlikler, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında; pop müziği orkestrası, halk oyunları gösterileri, resim ve kukla kursu sergi açılışı, bale kursu gösterileri, gitar kursu dinletisi, keman kursu dinletisi, Türk sanat müziği korosu konseri, Türk halk müziği korosu konseri, bağlama kursu dinletisi, sinema yönetmenlik kursu film gösterisi ve tiyatro gösterisinde kursiyerler hünerlerini sergileyecek. Kursiyerlerin gösterileri ise vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.