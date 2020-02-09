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Buca'da sokak sokak kaldırım mesaisi

Buca Belediyesi, bir yandan yaya ulaşımına engel olanlara karşı mücadele verirken bir yandan da kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için kolları sıvadı.


Araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiğindeki sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kentte kaldırım çalışması başlattı. Bucalı hemşehrilerinin ulaşım rahatlığını sağlayabilmek için çalışmalarda kaldırım işgallerine son vermek için denetimlerine aralıksız devam eden belediye, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de kaldırımların yenilenmesi ve onarılması için adeta seferber oldu.


Hem onarıldı hem yenilendi


Kent estetiği göz önüne alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında Buca'nın tüm mahalleleri planlamaya alındı. Görev yetkisinde olan bölgelerde ihtiyaç duyulan yerleri tek tek belirleyip uzun soluklu bir planlama gerçekleştiren ekipler, kilit parke taşı ve beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kullanım ve doğa olaylarına bağlı olarak bozukluğu olan yerler onarılırken, yoğun tahrip olan yerler kırılarak yeniden yapıldı.

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