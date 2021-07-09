Buca'da Srebrenitsa Soykırımı 26'ıncı yılında unutulmadı

Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 26'ıncı yılında Buca'da unutulmadı. Programda katledilen Boşnak vatandaşlar anısına "Mavi Kelebeklerin Başkenti" adlı oratoryo sahnelenirken, soykırımı lanetleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Avrupa'ya karşı yiten 8 bin 372 yüreğin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı 8 bin 372 Boşnak vatandaşın yaşamını yitirdiği Srebrenitsa Soykırımı 26'ıncı yılında unutulmadı. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Srebrenitsa Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Tören, hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu, Bosna Hersek Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Srebrenitsa'ya ait fotoğrafların sergilendiği etkinlikte, Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından Srebrenitsa Soykırımı anısına “Mavi Kelebeklerin Başkenti” adlı oratoryo sahnelendi. Gençlerin performansı duygulu anlar yaşatırken, oratoryonun ardından anıta katılımcılar tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

Anma programında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi katledildi. Kadın, çocuk, yaşlı ve genç ayrımı yapılmadı. Bugün burada, kardeşliğin kenti Buca'da acılarımızı paylaşırken, hala dünyanın çeşitli yerlerinde masum insanları katledenlere karşı bir mesaj gönderiyoruz. Sadece kendi canları yandığında insan hakları nutukları atan, barış söylemlerini ağızlarına sakız edenler, 26 yıldır maalesef gözlerinin önündeki katliama seslerini çıkaramadı. Bosna'da yaşanan katliamın kanı hala Avrupalı devletlerin elinde lekedir. Biz bugün buradayız; çünkü acılarımızı birlikte paylaşıyoruz, paylaştıkça çoğalıyoruz, daha da güçleniyoruz. Geride kalan 26 yılda sessiz kalan Avrupa'ya karşı yiten 8 bin 372 yüreğin sesi olmaya devam edeceğiz. Dünyada kalıcı barışı sağlamak için büyük mücadele veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' şiarıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Dünya barışına katkı koymak, katliamlara ve soykırımlara karşı insanlık onurunu savunmak için hep bir arada olacağız” dedi.