Buca'da tam gaz fen işleri mesaisi

Başkan Erhan Kılıç, “Buca sokaklarını iyileştirmek üzere aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızı muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilerletmeye devam ediyoruz” dedi.

Kent estetiğini göz önüne alarak projeler üreten Buca Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan tüm noktaları tek tek belirleyerek, çalışma takvimini ilerletiyor. Bu çerçevede 2023 yılının ocak ayından itibaren Buca genelinde 55 bin metrekare serme asfalt çalışması, 49 bin metrekare asfalt yama çalışması yapan ekipler, bin 100 metretül 50'lik bordür, 2 bin 800 metretül 75'lik bordür, 17 bin metrekare ise kilit parke döşemesi gerçekleştirdi.

Nerede ne yapıldı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir kilometrelik 694. Sokak baştan aşağı yeniledi. Yaylacık Mahallesi'ndeki bin 100 metrelik Başarı Caddesi'ne asfalt serimi yapılarak caddeye yeni bir çehre kazandırıldı. İzkent'te 1311. Sokak'ta 600 metre uzunluğunda serme asfalt çalışması gerçekleşti. Atatürk Mahallesi'nde yer alan 550 metre uzunluğundaki Metin Göktepe Caddesi ve Buca Cezaevi'nin kaldırılması ile Menderes Caddesi'ne alternatif olan ve gidiş geliş 600 metre uzunluğundaki Adnan Kahveci Caddesi'ne de serme asfalt çalışması yapıldı. Ayrıca, 15 ara sokakta asfalt serme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde büyük bir özveriyle çalışma yürüttüklerini belirterek, “Buca sokaklarını iyileştirmek üzere aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızı muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilerletmeye devam ediyoruz. Yarının Buca'sı için daha birçok çalışmayı hayata geçireceğiz” diye konuştu.