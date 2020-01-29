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Buca'da taziye evleri için düğmeye basıldı

İzmir’in Buca ilçesinde, ziyaret turlarında gündeme gelen taziye evi projesinin ilkinin 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, ziyaret turlarında gündeme gelen taziye evi projesinin ilkinin 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtildi.


Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, gündeme gelen taziye evi projesiyle ilgili harekete geçti. Mahalle turlarında vatandaşların en çok talepte bulunduğu konulardan birisi olan taziye evleri için çalışma başlatılırken, hazırlanan proje büyük ölçüde tamamlandı. Kentin çeşitli yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda inşa edilmesi planlanan projenin ilkinin, 2020 yılı içinde hizmete açılacağı ifade edildi.


Erhan Kılıç, "Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi hayata geçireceğimiz projelerin reklam odaklı değil, hizmet odaklı olması için özen gösteriyoruz. Elimizdeki kaynakları, en verimli şekilde hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız, özellikle mahalle turlarımızda taziye evi eksiğini sıklıkla dile getirmişti. Güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bucalının isteği bizim tek önceliğimizdir. Görev süremiz boyunca Buca'nın çeşitli yerlerinde taziye evlerimizi hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

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