Buca'da tercih desteği

Buca Belediyesi, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin tercihlerini belirlemede destek olmak amacıyla “Lise Tercih Günleri” düzenliyor. Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM) rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde düzenlenecek tercih günlerinden tüm Bucalı lise adayları yararlanabilecek. Öğrencilerin gelecekleri için atacağı büyük adımda yol gösterecek olan destek programı 24 Haziran'da başlayacak.

Buca Belediyesinin ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla projelendirip, yılda bin öğrenciye ücretsiz ders desteği verdiği Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi Bucalı öğrencilerin lise tercihlerini belirlemede de destek oluyor. Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarına göre tercihlerini belirlemede zorlanan lise adaylarına sağlıklı ve bilinçli tercih oluşturmada yardımcı olmak amacıyla harekete geçen Buca Belediyesi, BEM'de “Tercih Günleri” destek programı başlatıyor. Merkezde ücretsiz ders desteği programından yararlanan öğrencilerin yanı sıra Bucalı tüm adayların başvurabileceği başvuru tercih programı 24 Haziran'da başlayacak. Öğrencilerin doğru ve bilinçli tercih yapabilmesi için konusunda uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlar eşliğinde verilecek olan hizmet 24 Haziran'dan itibaren 13.30-17.30 saati arasında verilecek. 5 Temmuz'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında, rehberlik hizmetimizden yararlanmak isteyen öğrencilerin yanlarında sadece sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.