Buca'da trafik teyakkuzu: Trafik terörüne son

Trafik terörünün en yoğun yaşandığı ilçelerden olan Buca'da iki aşamalı kampanya başlatıldı. Buca Belediyesi ve Radyo Trafik işbirliğiyle düzenlenen kampanyanın ilk aşamasında teknik inceleme başlatılırken, ikinci aşamada ise 3 buçuk ay boyunca farkındalık çalışması gerçekleştirilecek. Özellikle genç sürücülerin hedef alındığı çalışmalar hakkında konuşan Başkan Erhan Kılıç, “‘Bana bir şey olmaz' demeyeceğiz; dedirtmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Buca Belediyesi, Radyo Trafik işbirliğiyle son dönemlerde kent içerisinde artan trafik kazalarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla kampanya başlattı.

Son 1 ay içerisinde özellikle Kaynaklar bölgesinde ilçeyi yasa boğan trafik kazalarından hareketle başlayan kampanya iki bölümden oluşuyor.

Teknik inceleme başlatıldı

Kampanyanın ilk aşamasını trafik kazalarında yüzde 15'lik paya sahip olan teknik hatalar oluşturuyor. Kaynaklar başta olmak üzere kazaların en çok yaşandığı bölgelerde yol altyapısıyla ilgili fiziki sorunların tespit edilmesi için konuyla ilgili kurum, kuruluşlar, meslek odaları ve akademisyenler tarafından araştırma başlatıldı. Teknik sorunların tespit edilerek hızla giderilmesi için çalışmalar hazırlanan raporun sonrasında planlanarak hızla hayata geçirilecek.

"Hayat oyun değildir hızla kaybetmeyin"

Teknik incelemenin ardından kazaların yüzde 85'lik bölümünü oluşturan sürücü hatalarıyla ilgili ise farkındalık kampanyası başlatıldı. Buca'nın dört bir yanında sürücülerin öncelikli olarak hız kontrolü hakkında farkındalığa sahip olabilmeleri için “Hayat oyun değildir. Hızla kaybetmeyin” ve “Hız sadece burada can yakmaz” mesajlarının yer aldığı billboard ve sosyal medya çalışmaları hazırlandı. Öte yandan ilgili kurumlara yazılar gönderilerek özellikle genç sürücülerin bilinçlendirilmesi için etkinlikler Mayıs - Ağustos ayları içerisinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

“Bana bir şey olmaz dedirtmeyeceğiz”

Kampanya hakkında tüm sürücülere çağrı yapan Buca Belediye Başkanı Av.Erhan Kılıç, “Trafik kazalarını belki tamamen yok etmemiz çok zor; ama imkansız değil. Trafik kazalarının çok büyük bir bölümü maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Trafikte güvenliği sürüşü sağlayarak bunun en önemli adımını atabiliriz. Bizler yerel yönetimler olarak Buca'daki trafik sorunun çözülmesi ve güvenliği için konusunda uzman kişi ve kurumlarla bir araştırma başlattık. Bunun yanı sıra hemşerilerimizin trafik güvenliği hakkında bilinçlendirmesi için kampanyamızı hayata geçiriyoruz. Özellikle geleceğimizi var edecek genç kardeşlerimizin ne kendi hayatlarını ne de başkalarının hayatını 5 dakika erken gidebilmek için, anlık heyecan yaşamak için tehlikeye atmamalarını rica ediyorum. Ne Buca'mızda ne de ülkemizde ‘Bana bir şey olmaz' demeyeceğiz; dedirtmeyeceğiz. Trafik terörüne geçit vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.