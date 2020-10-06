Buca'da ücretsiz EBA Erişim Noktaları

Buca Belediyesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının online eğitim ağı Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) faydalanamayan öğrenciler için ek hizmet binalarını kullanıma açtı. Öğrenciler, belediyeye bağlı üç merkezde oluşturulan EBA erişim noktalarında ücretsiz olarak derslerini izleyebilecek.

Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için tüm imkanlarını seferber eden Buca Belediyesi, pandemi döneminde online eğitime geçen öğrenciler için destek programı devreye soktu. Bilgisayar ve interneti olmayan öğrenciler için harekete geçen belediye, ek hizmet binalarındaki bilgisayar sınıflarını öğrencilerin kullanımına açtı. Milli Eğitim Bakanlığının EBA'dan faydalanamayan çocukların EBA erişimlerini sağlamak için üç merkezde EBA erişim noktası oluşturan belediye, 26 bilgisayar ile hizmet verecek. Öğrenciler, Ceren Özdemir Çamlıkule Semt Merkezi, Tarık Akan Gençlik Merkezi, Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezinde oluşturulan sınıflardan hafta içi mesai saatleri içerisinde faydalanabilecek.