Buca'da Üzüm Kart vatandaşa destek esnafa can suyu olacak

İzmir'de Buca Belediyesi, ilçe genelinde yapılan sosyal yardımların en etkili şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak Üzüm Kart projesini hayata geçirdi. Toplu İş Sözleşmesiyle aylık yardım alan bin 300 personele dağıtımı gerçekleştirilen Üzüm Kartlar, belediye tarafından yapılan sosyal yardımların Buca'daki anlaşmalı işletmelerde kullanılmasını sağlayacak, esnafa can suyu olacak.

Kentteki sosyal yardım faaliyetlerinde yeni bir dönem başlatan Buca Belediyesi, personel, esnaf ve vatandaşa destek olacak Üzüm Kart Projesini hayata geçirdi. Belediye tarafından yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin en doğru, en etkili kullanımını sağlamak için başlatılan Üzüm Kart projesinin dağıtımları, ilk olarak belediye personellerine gerçekleştirildi.

Belediye şirketi Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim Şirketinde görev yapan bin 300 personel, Buca Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, gıda yardımını kişiye özel teslim aldıkları Üzüm Kart'larına yatan bakiyelerle harcayabilecek.

Vatandaşlara da dağıtılacak

Üzüm Kart, personelin yanı sıra belediye tarafından vatandaşlara yapılacak sosyal yardımlarda da kullanılacak. Vatandaşlar, kartlarına yatan bakiyeleri ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecek.

Üzüm Kart projesinin, kullanıcılarının yanı sıra, özellikle pandemi döneminde zor günler geçiren Buca esnafına da nefes aldırması bekleniyor. Hazırlanan proje kapsamında Üzüm Kart'lara yüklenen bakiyeler sadece Buca'da hizmet veren ve anlaşma sağlanan işletmelerde geçerli olacak. Buca'da yapılacak harcamalar, ilçedeki esnafın kalkınmasına katkı sağlayacak.