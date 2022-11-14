Buca'da yol ve otopark çalışmaları kesintisiz sürüyor

Buca Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü sokak düzenlemesi çalışmalarından birini daha Çamlıkule Mahallesi'nde hayata geçirdi. Çalışmalar çerçevesinde, belirlenen sokaklara kilit parke taşı döşemesi yapılarak yeni yollar açılırken, mahalleye 100 araçlık yeni otopark alanı kazandırıldı.

Buca Belediyesi, kentte gece-gündüz demeden yaptığı yol ve otopark çalışmalarına hızla devam ediyor. Yaklaşan yağmurlar öncesi pek çok sokak yenilenirken, sokak aralarındaki araç yoğunluğunun önüne geçmek için yeni otopark alanları açılıyor.

Belediye bu çalışmalarından birini daha Çamlıkule Mahallesi 242/35, 242/30 sokak ve çevresinde gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen istekleri değerlendiren Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahallede yol çalışması yaptı. Bu çerçevede 6 bin metrekare kilit parke taşı döşenerek, yeni yol çalışması ve kaldırımlar yapıldı. Yine aynı alanda bin metrekare düzenleme yapılarak, vatandaşların ücretsiz olarak kullanabileceği 100 araçlık otopark yapıldı. Çalışmalar bununla da sınırlı kalmadı, alanda ağaçlandırma yapılarak sokakta yeşil bir dokunuşa imza atıldı.

Sene başından beri kente 35 adet yeni otopark alanı kazandıran Buca Belediyesi, yıl sonuna kadar bu rakamı 50'ye yükseltmeyi planlıyor. Fen işleri, vatandaşlardan gelen istekleride göz önünde bulundurarak mesaisini sürdürüyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde Buca'da fen işleri çalışmalarının atağa kalktığı bir yıl olacağını belirterek, “Asfalt çalışmaları, yeni yol çalışmaları, kilit parke döşenmesi, ücretsiz otopark alanları yapımı bu dönem önceliğimiz olacak” diye konuştu.