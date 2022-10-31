Buca'daki istihdam masası ocak ayından bu tarafa 430 kişiyi iş sahibi yaptı

İşsizliğin en yüksek olduğu ilçelerden biri olan Buca'da, iş gücü ile işvereni buluşturmak için Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasını hayata geçiren Buca Belediyesi, 2022 yılı ocak ayından bu yana 430 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

Buca Belediyesi, Türkiye'nin en büyük sorunlarından işsizliğe karşı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede işveren ve iş arayanlar arasında bir köprü vazifesi kuran Belediye, Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası sayesinde onlarca kişiyi iş sahibi yaptı.

İşveren ile iş arayanları buluşturan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, iş birliği yaptığı firma sayısını 64'ten 120'ye çıkartarak bucakariyer.com platformunda 4 bin 200 kişilik bir CV havuzu oluşturdu. Ulusal ve uluslararası firmalar için yüz yüze iş görüşmeleri de gerçekleştiren İstihdam Masası, son bir yılda 430 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Buca Belediyesinin hayata geçirdiği bu uygulama, genç işsizliğin en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Buca'da iş arayanların umudu oldu. İş bulabilmek adına Buca Belediyesi'ne başvuran vatandaşlar, gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan Buca Belediyesine teşekkür etti.

Süreç nasıl işliyor?

Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, iş ilanlarını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın, Buca Belediyesi'nin ve Sarı Masa Çözüm Merkezinin (https://www.facebook.com/bucasarimasa, https://twitter.com/bucasarimasa ve https://www.instagram.com/bucasarimasa/) resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyor.

Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılabiliyor; ayrıca, toplu iş görüşmelerinin dışında duyurusu yapılan pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler, belediye hizmet binasının zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasına gelip öz geçmiş doldurabildiği gibi, bucakariyer.com internet adresi üzerinden firmaların açtığı iş pozisyonlarına başvurularını yapabiliyor.