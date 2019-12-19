Buca'daki yeni yıl konserine yoğun ilgi

İzmir'in Buca ilçesinde, gerçekleştirilen yeni yıl konserinde vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.

Buca Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala bir konsere ev sahipliği yaptı. Tüm konserleri beğeniyle izlenen ve dünya çapında pek çok ödüle sahip olan sanatçılardan oluşan Arkas Trio, Buca Protestan Baptist Kilisesinde müzikseverlerle buluştu.

Keman sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyanist Emre Elivar ve Uluslararası Çaykovski Yarışmasında birincilik kazanan Alman çellist Gustav Rivinius'tan oluşan ve kuruluşundan bu yana birçok eserin Türkiye prömiyerini gerçekleştirmesiyle bilinen Arkas Trio, seçkin bestelerden oluşan bir repertuvarı başarıyla yorumlarken izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Çok yoğun bir katılımın olduğu konserde tüm müzikseverlere en iyi biçimde ev sahipliği yapmaya çalışan yetkililer, ilgiye teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde Arkas Trio'yu izleme fırsatı bulamayan, yoğunluktan kaynaklı dışarıda kalan sanatseverler için bu etkinliklerin devamının geleceğini belirtti.