Buca'dan 9 Eylül'e muhteşem karşılama

İzmir'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü Buca'da gün boyu sürecek görkemli etkinliklerle kutlanacak. Sabah saatlerinde 9 Eylül kortejiyle başlayacak kutlamalar, Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar'ın vereceği konserle devam edecek. Saat 21.00'de başlayacak konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu'nun İzmir'i düşman işgalinden kurtarmasının 98'inci yıl dönümü kutlamaları için Buca'da hazırlıklar tamamlandı. İzmir'in doğum günü olarak kabul edilen 9 Eylül Buca'da gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Buca sokaklarında sabah saatlerinden itibaren 9 Eylül korteji oluşturulacak. Bando eşliğinde marşlarla Buca sokaklarını gezecek olan korteje Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç da katılarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak olacak. Korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri de renkli araçlarıyla eşlik edecek.

Yaşar en güzel şarkılarıyla evlere konuk olacak

Buca sokaklarında renkli görüntülerin yaşanacağı etkinlikler, akşam saatlerinde müzik şöleniyle devam edecek. Türk pop müziğinin ünlü ismi Yaşar, eşsiz şarkılarını Buca'dan İzmir'in kurtuluşu için seslendirecek. Bu yıl korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek konser, saat 21.00'de Buca Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.