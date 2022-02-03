Buca'dan Kars'a kitap köprüsü

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çeşitli projeler hayata geçiren Buca Belediyesi, İzmir'den Kars'a kitaplar aracılığıyla gönül köprüsü kurdu. Belediyenin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışanları ve kursiyerleri, Kars'ın Yukarıgüney İlkokulu öğretmenlerinin okul kütüphanelerindeki kitap eksiği için sosyal medyadan yaptıkları çağrıya karşılık vererek onlarca çocuğun yüzünü güldürdü.

Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için çalışan Buca Belediyesi, Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıgüney köyündeki ilkokul öğrencilerinin kitap ihtiyacına duyarsız kalmadı. İlkokul öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden okullarının kütüphanesi için kitap ihtiyaçları olduğunu duyurması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, yapılan çağrıyı yanıtsız bırakmadı. Buca'dan Kars'a bir köprü kurmak isteyen belediye çalışanları ve kursiyerler, kısa sürede bini aşkın hikâye, ders ve test kitabını Yukarıgüney İlkokulu'na ulaştırdı.

Kitapları teslim alan öğrenciler ise büyük bir mutluluk yaşadı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, “Buca Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde başlayan kitap bağışının süreceği belirtilirken, toplanan kitapların belirli dönemlerde ihtiyacı olan okul kütüphanelerine gönderileceği ifade edildi.