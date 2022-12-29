Bucal Belediyesi'nden çocuklara yılbaşı hediyesi

Başkan Erhan Kılıç, “2023 yılının tüm çocuklarımız için çok güzel bir yıl olmasını dilerim” dedi.

Bucalı çocuklara eğitimden sanata kadar birçok alanda hizmet veren Buca Belediyesi, yeni yıl öncesinde de minikleri unutmadı. Belediye ekipleri tarafından özenle hazırlanan rengarenk hediye paketleri yüzlerce çocuğa ulaştırıldı. Bot ve monttan oluşan hediyelerini alan çocukların yüzündeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Yaptıkları hizmetlerle çocukların kalplerine dokunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Erhan Kılıç, “Bugünün küçükleri, yarının büyükleri... Onların kalplerini kazanmak bizler için çok değerli. 2023 yılının herkes için, tüm çocuklarımız için çok güzel bir yıl olmasını dilerim. Umarım bu yıl kalbinizden geçen tüm dilekleriniz gerçek olur” diye konuştu.