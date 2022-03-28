Bucalı çocuklar tiyatroya doydu

Salonu dolduran çocuklar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Buca Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde çocuklar için ücretsiz tiyatro günleri düzenlendi. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonundaki etkinliklerde ilk gün, Nasreddin Hoca adlı oyun sahneye konuldu. İkinci gün ise teknoloji bağımlılığını anlatan Sihirli Dünya Müzikali sahnelendi. Büyük ilgi gören oyunlarda aileleriyle birlikte salonu dolduran minikler, keyifli saatler geçirdi. Öte yandan, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu da Aşk-ı Medya oyunu ile Şakamara adlı doğaçlama tiyatro gösterisini sahneledi.

Sanata ve sanatçıya büyük önem verdiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.