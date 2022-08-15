Bucalı çocuklar yaz tiyatrosunu sevdi

Son olarak Alaaddin'in Sihirli Lambası adlı müzikli çocuk tiyatro oyununu hafta sonu iki seans halinde izleyen çocuklar, keyifli dakikalar geçirdi.

Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda, cumartesi ve pazar günü iki seans halinde öğle saatlerinde gerçekleştirilen oyuna çocukların ilgisi büyük oldu. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hem eğlendi hem öğrendi. Dünya masalları içinde bir klasik olan halk masalı Alaaddin'in Sihirli Lambası'ndan uyarlanan çocuk tiyatrosunda; ekolojik farkındalık, nezaket ve doğa sevgisi pek çok konu işlendi. Karşılıklı etkileşime dayalı olan ve çocukların aileleri ile keyifli zaman geçirmesini sağlayan oyun, sanatçıların performansı ve müzikleri ile de göz doldurdu.

Eğitimde olduğu kadar spor ve sanat gibi pek çok mecrada da fırsat eşitliği oluşturmayı amaçlayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın özel önem verdiği çocuk projelerinin, yaz sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Çocukların sağlıklı gelişimi, özgüvenlerinin artırılması, sanatla barışmasını amaçlayan tiyatro etkinliklerine bugüne kadar on binlerce çocuğun katıldığı belirtildi.