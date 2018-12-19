Bucalı çocuklara meyve dağıtıldı

Buca'da Yerli Malı Haftası şenlik gibi kutlanırken, ülke ekonomisinin ancak yerli malı tüketimiyle kalkınabileceği bilincinden yola çıkarak ilçede eğitim gören çocuklara taze mevsim meyveleri dağıtıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yerli malı kullanma bilincinin küçük yaşlarda aşılanabileceğini söyledi.

Müşerref Mahmut Tınas Ortaokulu'nda düzenlenen meyve dağıtımı törenine Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan ve öğrenciler katıldı.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yerli malı yurdun malı

Başkan Piriştina, “Bu sıralarda sizin gibi otururken, bizi yetiştiren öğretmenlerimizle, müdürlerimizle, eğitim gönüllüleriyle onlarca, binlerce hatıramız var. Ama yerli malı haftasındaki heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Bugün emeği geçenler koca bir teşekkürü hak ediyor. Alışkanlıklar bu yaşlarda oturuyor. Çocuklarımız yerli malı kullanmanın önemini bugünden benimsemeye başlıyorlar. İlerleyen yaşlarda devam edeceği konusunda şüphemiz yok. Biz de karınca kararınca katkı koymaya hazırız. 30 yıldan beri hep dediğim gibi yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı” diye konuştu.

İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, yerli malı denilince akla ilk gelenin sebze ve meyve olduğunu söyledi. Sebze ve meyvenin ana merkezi sebze ve meyve hali olduğu için Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Doğan, “Geçtiğimiz yıl 8 bin öğrencimize paketler halinde meyveler dağıttık. Bu yıl yine yerli malına dikkat çekmek amacıyla 11 okulumuzda yaklaşık 11 bin öğrencimize Buca ve Bornova Belediye Başkanlarımızın, Kaymakamımızın katılımıyla meyve dağıttık. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Artık ülkeler üretim yapmakla kalkınabiliyor. Ürettiğinizi tüketerek ancak ülkemiz ilerler. Üretim demek yerli malı demektir” dedi.

Törenin ardından Buca Kaymakamı Fecri Fikret Çelik, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan öğrencilere meyve dağıttı.