Bucalı gençler Dijital Dershaneyi çok sevdi

İzmir'de, Buca Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Dijital Dershane projesine Bucalı gençler yoğun ilgi gösterdi. İlköğretim ve lise öğrencilerine 4K videolu konu anlatımlarından psikolojik desteğe, soru çözümlerinden deneme sınavlarına kadar her alanda eğitim sunan platforma bir haftada bin 20 öğrenci kayıt oldu.

Buca Belediyesinin, ilköğretimden üniversiteye kadar her yaş grubu öğrencinin özgür ve eşit bir eğitim alması için hayata geçirdiği “Dijital Dersane” projesi öğrencilerin beğenisini kazanırken, öğrenciler, dijitaldershane.buca.bel.tr adresi üzerinden bir eğitim kurumunun sunmuş olduğu tüm dersleri ücretsiz olarak izleme şansı yakaladı. 5'inci sınıftan 12'inci sınıfa kadar ilkokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra açık öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim desteği sağlayan platforma, bir hafta gibi kısa bir sürede bin 20 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler, online kayıt imkanı sunan ‘Dijital Dershane' platformunu bilgisayar, tablet veya cep telefonlarından dilediği zaman dilediği yerde takip etme mutluluğu yaşadı. Platforma yapılan kayıtlarda en yüksek katılım, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan öğrencilerden oldu. Sisteme kayıt yaptırıp eğitimine başlayan bin 20 öğrencinin 624'ünü, 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak, uzman eğitmenler tarafından çekilen 4K çözünürlükteki ders videoları, binlerce soru çözümü ve deneme sınavlarını barındıran Dijital Dershane, Dijital TV Platformu ile de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Yapay zekâya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği arttırılıyor. Sınav stresini yenmek için verilen desteğin yanı sıra diyetisyen desteği de sağlayan dershane, öğrencilerin sağlığı ve düzenli beslenmesi için öneriler sunuyor. Velilerin eğitim endişelerini de en aza indiren sistem, veli takip sistemi ile ebeveynlere öğrencilerinin izlediği dersleri, soru çözümlerindeki başarılarını ve diğer istatistiki bilgileri sağlıyor. Platformda yer alan 7/24 canlı destek sistemi ile öğrenci ve velilerin yaşadığı sorunlar anında çözüme kavuşturuluyor.