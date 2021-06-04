Bucalı gençlere LGS öncesi bisiklet morali

6 Haziran'daki LGS öncesi son hazırlıklarını tamamlayan gençler, Hasanağa Bahçesi'nde moral depoladı.

Buca Belediyesi, Dünya Bisiklet Gününde ilkokul öğrencilerine moral oldu. Korona virüsü sürecinde hayata geçirilen ve binlerce gencin sınav sürecine ücretsiz destek olan Dijital Dershane'de liselere hazırlanan öğrenciler, 6 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi ödüllü deneme sınavında son hazırlıklarını tamamladı.

29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen deneme sınavında Selim Eser birinci, Beren Karakılıç ve Elif Cirit ikinci, Arzunaz Dursun ise üçüncü oldu. Dereceye giren Bucalı gençlere sınav öncesi moral olmak için Dünya Bisiklet Günü kapsamında Hasanağa Bahçesi'nde bir araya gelindi. Buluşmada, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, başarı elde eden gençlere bisiklet hediye ederek başarılar diledi.