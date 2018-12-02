Bucalı kadınlar pilatese akın etti

Çamlıkule Semt Evi'nde açılan pilates kursları ilçedeki kadınların uğrak yeri oldu. Genç yaşlı toplam 300 kadın, haftanın 6 günü belirli aralıklarla saat 08.30'dan 20.30'a kadar süren kurslara aksatmadan devam ediyor.

Pilates, vücudun kas gücü ve esneklik yoluyla dengeli gelişimine destek oluyor. Yalnızca vücuda değil zihinsel güce de odaklanan bu spor, günümüzde 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Buca Belediyesi de vatandaşlarına açtığı ücretsiz kurslarla ilçe halkına uzman eğitmenler eşliğinde pilates ile birlikte aerobik ve zumba yapma fırsatı sunuyor. Çamlıkule Semt Evindeki kurslara katılan 300 kadın, boş zamanlarını sporla değerlendirirken, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürme şansı buluyor.

Kursa büyük bir heyecanla geldiklerini belirten kursiyerler, “Birçoğumuzun bel ve boyun fıtığı sorunları vardı. Spor yapmak istiyorduk ama spor salonuna gidemiyorduk. Buca Belediyesi'nin açtığı bu kurs sayesinde bu sorunlarımızdan neredeyse kurtulduk. Artık eskisi gibi sağlıksız değiliz. Hareket etme şansı yakaladık. Gözümüzü açar açmaz soluğu burada alıyoruz. Bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.