Bucalı minikler eğlenirken öğreniyor

Pandemi başından bugüne 3-6 yaş çocukların gelişimlerine yönelik hazırlanan 180 video, sosyal medya hesapları aracılığıyla toplam 72 bin 697 kez görüntülendi.

Kentteki 3-6 yaş miniklerin gelişimleri için özenle çalışan Pırlanta Merkezleri, uzaktan eğitim sürecinde de tam not aldı. Merkezlerin öğretmenleri, ekran karşısındaki çocukların dikkat sürelerini göz önüne alarak bugüne kadar bilişsel, psikomotor, sosyal, ince-kaba motor gelişimleri ve bilimsel süreç becerilerini destekleyici eğitim çalışmaları içeren toplam 180 video hazırladı. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoları, 72 bin 697 çocuk ve ailesi izledi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde okul öncesi çocuklar için uygulanan uzaktan eğitim programının başarıyla ilerlediğini belirten Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Program sayesinde anne babalarımızın da evdeki kaygılarını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Miniklerimiz bir yandan eğlenme bir yandan öğrenme şansı buluyor. Ayrıca her evde bulunan malzemelerle gerçekleştirilebilen etkinlikler sayesinde çocuklarımız yeteneklerini sergileyebiliyor. Biz, elbette Pırlanta Merkezlerimizin çocuklarımızla dolduğu o günleri çok özledik. Ancak bu zorlu süreci atlatana kadar bir süre daha evlere konuk olacağız ve uzaktan eğitim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.