Bucalı miniklere İngilizce eğitimi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın en fazla önem verdiği alanlardan biri olan eğitim projeleri kapsamında, bu yaz gerçekleşen pek çok ücretsiz kurs, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, 7–14 yaş arası çocuklara yönelik İngilizce kursu verilmeye başlandı. Kurslar, yoğun ilgi gördü. Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi ile Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesinde eğitim gören çocuklar, hayallerine bir adım daha yaklaşırken, alanında uzman eğitmenler, 7-14 yaş arası çocuklara seviyelerine göre eğitimler veriyor. Kurslarda, korona virüsü önlemlerinin de alındığı ifade edildi.