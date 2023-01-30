Bucalı miniklere tiyatro şöleni

Buca'da yarıyıl tatilinde, Belediyenin düzenlediği ücretsiz çocuk tiyatrosu sayesinde minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için projeler üreten Buca Belediyesi, yarıyıl tatilinde de çocukları unutmadı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda sahnelenen Sihirbaz Altın Çocuk Tiyatrosu miniklere unutulmaz dakikalar yaşattı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyuna Bucalı minikler büyük ilgi gösterdi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çocukları sanatla buluşturacak etkinliklerin yıl boyu devam edeceğini belirterek, Bu gösterimiz çocuklarımız için minik bir karne hediyesi oldu. Onların yüzündeki mutluluk her şeye bedel dedi.