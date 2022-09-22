Bucalı miniklere ücretsiz okul öncesi eğitim

Merkezler sayesinde 4-6 yaş arası çocuklar kaliteli zaman geçirirken, ebeveynler de zamanlarını değerlendirme imkanı buluyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın özel önem verdiği okul öncesi eğitim için çehresini yenileyen ve ücretsiz olarak hizmet veren yarı zamanlı eğitim merkezleri, dar gelirli ailelerin bütçelerine de önemli katkı sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliği için bir konsept değişikliği yaparak dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz olarak okula hazırlamaya başlayan merkezlerde eğitim gören çocukların bilişsel, zihinsel ve fiziksel gelişim ihtiyaçları karşılanıyor.

Eğitimler ücretsiz

Çalışmalar sayesinde okul öncesi eğitime ulaşılan yüzlerce çocuk, eğitim hayatına daha donanımlı başlıyor. Hafta içi beş gün boyunca devam eden eğitimler, günde 3,5 saat olarak gerçekleştiriliyor. Sabah ve öğle olmak üzere iki kısımda gerçekleştirilen eğitimler, ebeveynler için de büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle anneler, çocuklarını merkeze gönül rahatlığı ile teslim ederken, kendileri de sosyal hayata katılma fırsatı buluyor.

Yarı zamanlı

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri, profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Buca Koop ve Yenigün semtlerinde hizmet veriyor. Okul öncesi eğitimler Buca Belediyesine bağlı 6 merkezde, hafta içi sabah 09.00-12.30, öğleden sonra ise saat 13.30-17.00 arasında gerçekleştiriliyor.

"Gönül rahatlığıyla bırakıyoruz"

Merkezde eğitim alan öğrencilerin aileleri, kendilerine ekonomik anlamda büyük fayda sağlayan çalışmalarla ilgili olarak Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür ederek “Gönül rahatlığı ile çocuklarımızı bırakıyoruz. Öğretmenlerimiz ve kurumumuzdan çok memnunuz. Çok büyük faydasını gördük. Özellikle maddi açıdan çok büyük destek oldu” diye konuştu.