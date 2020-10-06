Bucalı miniklerin okul seti Başkan Amca'dan

sınıf öğrencilerine, Buca Belediyesinden destek geldi. Büyük bir özenle hazırlanan bin adet kırtasiye seti, dezavantajlı mahallelerdeki okullarda eğitim gören miniklerle buluştu. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için tüm imkânlarını seferber ettiklerini belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kırtasiyenin yanı sıra okullara maske, dezenfektan desteği de sağladıklarını söyledi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can ile Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında belediye tarafından hazırlanan ve içinde defter kalemden cetvele, boya takımlarına kadar birçok kırtasiye malzemesi bulunan toplam bin adet çanta küçük öğrencilere dağıtıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Erhan Kılıç, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bizim için çok önemli. Küçük de olsa hediyeler hazırladık. Okul çantası, defter, kalem ve buna benzer ihtiyaçlarını öğrencilerimize dağıttık. Bunun haricinde, özellikle bize talep gelen bütün okullara maske, dezenfektan desteği sağlıyoruz. Özellikle boyalarla ilgili ciddi sorun vardı okullarımızda, ciddi teçhizat yardımında bulunduk. Daha sağlıklı, korona virüsün olmadığı, hepimizin özlemini duyduğu günlerde buluşmak dileğiyle bütün öğrencilerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum” dedi.