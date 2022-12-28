Bucalı miniklerin yeni yıl coşkusu

Buca Belediyesi Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri'nde ücretsiz eğitim gören çocuklar, yeni yılın gelişini çeşitli etkinliklerle kutladılar.

Buca Belediyesi bu yıl da eğitim gören çocukların yeni yıl heyecanına ortak olmak adına çeşitli etkinlikler düzenledi. Yarı Zamanlı Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar palyaçolar ve dansçılar eşliğinde gün boyu eğlenerek harika bir gün geçirdiler. Buca'nın minikleri yüz boyama ve balon şovlarının yer aldığı eğlencede palyaço ve dansçılarla oyunlar oynayıp şarkılar söylediler.

Buca Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile hayata geçirilen Okul Öncesi Eğitim Merkezleri, 4 - 6 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak eğitim veriyor. Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren merkezlerde çocuklar uzman eğitmenler ile okul dönemine hazırlanıyorlar. Merkezlerde sabahçı öğrenciler hafta içi her gün 09.00-12.30 saatleri arasında, öğlenci öğrenciler 13.30-17.00 saatleri arasında eğitim alabiliyorlar.