Bucalı psikososyal destek hattıyla rahatladı

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi'nin pandemi döneminin başında hizmete açtığı psikososyal destek hattı, bugüne kadar 226 Bucalı'ya destek sağladı. Merkezin danışmanları korona virüsten doğal afetlere, ekonomiden aile içi kaygılara kadar birçok konuda hemşehrilerin kaygılarını ortadan kaldırdı.

Bucalı kadınlar başta olmak üzere tüm hemşehrilere psikolojik ve sosyal destek sağlayan Buca Belediyesi, psikososyal destek hattıyla kaygıların yok edilmesine katkıda bulundu.

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından pandemi dönemi başlangıcında kurulan psikososyal destek hattı, hizmete başladığı günden bugüne 226 Bucalı hemşehriye psikolojik destek verdi.

Merkezin uzman danışmanları, geride kalan yaklaşık bir yıllık dönemde danışanlarıyla korona virüs (Covid-19) sürecinin oluşturduğu kaygıların yanı sıra birçok kaygının giderilmesi için görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde İzmir'de yaşanan deprem ve sel felaketi gibi doğal afetlerin neden olduğu korkuların giderilmesi, pandemi tedbirleri nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukların neden olduğu izler, aile içi yaşanan sorunlar, bireysel bunalımlar gibi konulara yönelik destek sağlandı.