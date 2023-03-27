Bucalılar bu kursları çok sevdi

Bucalılar, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için projeler üreten Buca Belediyesi'nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi vatandaşların uğrak noktası oldu. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan kurslara bir yılda 2 bin 500 kişi katılırken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Hemşehrilerimiz için açtığımız hobi ve meslek kurslarımız aralıksız olarak sürecek” dedi.

Buca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan aşçılık, el sanatları, pilates, zumba, amigurimi bebek yapımı, takı tasarımı, diksiyon ve pastacılık kursları vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Kurslarda boş zamanlarını keyifle geçirme imkânı bulan kursiyerler, aynı zamanda ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda da bulunuyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kurslara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Hemşehrilerimizin hem ekonomik hayata hem de sosyal hayata daha fazla katılım sağlamalarını çok önemsiyoruz. Bu amaçla hizmet veren kurslarımız aralıksız olarak devam edecek” diye konuştu.

“Başkan Erhan Kılıç'a teşekkür ediyorum”

Kursiyer Raziye Demirel, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a kendilerine sunulan fırsatlar için teşekkür etti. Yaptıkları el işi bebekleri deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Demirel, “Kursların ücretsiz olması bizim için büyük avantaj. Binamız çok güzel. Kurumumuz çok fonksiyonel. Ulaşımı çok rahat. Yeni bir çevre ediniyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ev ekonomimize de katkımız oluyor”

Kursiyer Nurgül Nar, merkezde öğrendikleri sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Nar, “Burada amigurumi bebek yapımı eğitimi alıyoruz. Yaptığımız bebekler dışarıda çok beğeniliyor. Sipariş veriliyor. Ev ekonomimize de katkımız oluyor. Kursların ücretsiz olması bizim için gerçekten çok iyi” dedi.

“Aşçı olmak istiyorum”

Aşçılık kursu öğrencilerinden Kerem Sucuoğlu ise merkezde aldığı eğitimle, sektörde aşçı olarak çalışmak istediğini söyledi. Melike Çetintaşoğlu da 10 yıldır özel sektörde muhasebeci olarak çalıştığını, bundan sonraki meslek hayatını aşçı olarak sürdürmek istediğini ifade etti.