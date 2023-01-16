Bucalılara 3 tematik park müjdesi

Buca'da bakım ve tadilat çalışmaları en ince ayrıntısına kadar yapılan parklar çocuk ve yetişkinlerin huzurla vakit geçireceği alanlar haline dönüştürülüyor. İlçede bulunan 253 adet oyun parkını yenileyen Buca Belediyesi, sulama sistemlerinden oyun gruplarına; kent mobilyalarından spor aletlerine kadar büyük değişiklikler yaptı. Bucalıların huzur içerisinde vakit geçireceği alanları kente kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 3 adet tematik parkın yıl içerisinde açılacağı müjdesini verdi.

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarıyla elden geçirilen parklar hem çocuklar hem yetişkinler için kentin nefes aldıran durakları haline geldi. Son bir yılda 253 parkı yenileyen Buca Belediyesi, bu alanlara yeni oyuncaklar monte ederken, oyun gruplarını da yeniledi. Daha tasarruflu olabilmek adına parklardaki sulama ve elektrik sistemlerini günün teknolojisine uygun hale getiren belediye, kent mobilyalarını da değiştirdi. Buca Belediyesi, tüm bu çalışmalarla parkları neredeyse sıfırdan yeniden yapmış oldu.

3 tematik park müjdesi

2023 yılında hayata geçirmeyi planladıkları 3 adet tematik parkın olduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, parklardan birini engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak planladıklarını söyledi. 8 bin metrekare alana yapılacak parkın adının Kurtuluş Parkı olacağını bildiren Kılıç, diğer parkları ise şu sözleriyle müjdeledi: “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizin çehresini pozitif yönde değiştiriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın huzurla, keyifle vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alan sayımızı artırdık. Kurtuluş Parkımızı şubat ayı sonunda hizmete açacağız. Diğer parklarımız Yıldız ve Zeytinli olacak. 2023 yılında sırasıyla bu üç tematik parkımızı hizmete açacağız."