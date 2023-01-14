Buca'nın 2023 yılı fen işleri bütçesi 400 milyon lira

2023 yılı için fen işlerine 400 milyon gibi büyük bir rakam ayırdıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kenti güzelleştirmek adına bu rakamın tamamını kullanacaklarını belirtti.

Yollarda yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Buca Belediyesi, 54 bin 359 metrekarelik bordür taşı, 11 bin 718 metrekare granüllü parke taşı, 4 bin 166 metrekare granit taşı döşemesi gerçekleştirdi. Öte yandan, kentteki trafik sıkışıklığını ve park sorununu çözmek için toplam 26 bin 800 metrekarelik alan otoparka dönüştürüldü. Kente 30 yeni otoparkın ücretsiz olarak hizmete açılmasıyla araç parkı yüzünden sıkıntı çeken Bucalılar nefes aldı. 2023 yılının Buca için bir dönüm noktası olacağını belirten Başkan Erhan Kılıç, 2023 yılı için fen işlerine 400 milyon gibi büyük bir rakam ayırdıklarını söyledi. Kılıç, “Alt yapısı biten her yeri serme asfalt yapacağız. İstiyorum ki Buca'nın tamamı serme asfalt olsun. 2023 yılının sonuna kadar bu isteğimizi hayata geçireceğiz” dedi.