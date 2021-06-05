Buca'nın Atık Getirme Merkezi hizmete açıldı

İlçe genelinde toplanan atıkların, merkeze getirilerek 13 kategoride ayrıştırılacağı ve ayrıştırılan atıkların geri dönüşüm zincirine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Buca'nın tüm mahallelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesinde Atık Getirme Merkezi kuruldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından açılışı gerçekleşen atık merkezinin, çevreci bir kent hedefiyle atıkların doğru bir şekilde ayrışmasını sağlayacağı ifade edildi.

Müdürlük tarafından kent genelinde geri dönüşüm kumbaraları ve mahalle bazlı yapılan çalışmalar ile 999 1 234 numaralı Alo Atık Hattı üzerinden toplanan atıklar, merkeze getirilerek ayrıştırılacak. Merkezde; kağıt karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil, kurşunlu pil, florasan lambalar, elektronik atık, evsel atık yağ, atık ilaç, lastikler olmak üzere 13 kategoride atıklar toplanacak. Ayrıştırılan atıklar, kategorilerine uygun şekilde dönüştürülecek. Sıfır atık çağrısıyla tüm Bucalı vatandaşlar, dönüştürülebilir atıkları 999 1 234 numaralı Alo Atık Hattını arayarak ya da Atık Götürme Merkezine bizzat götürerek dönüşüm zincirine dahil olabilecek.