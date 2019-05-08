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Buca'nın balkonları yarışıyor

Buca, en güzel balkonunu seçiyor.

Buca Belediyesinin kentte çevre bilincinin artırılması, güzelleştirilmesi ve estetik açıdan daha güzel bir Buca sağlanması amacıyla düzenlediği ‘En Güzel Balkon' yarışması için başvurular başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.



Buca Belediyesi, yeşil dokuyu çoğaltmak ve sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş rengarenk alanlar oluşmasına teşvik etmek amacıyla düzenlediği “En güzel balkon” yarışması için başvuruları almaya başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmayla kentte görsel kalitesi yüksek mekanlar oluşturup çevre bilinci ve sevgisiyle yoğrulmuş bir gelecek sağlanması hedefleniyor. Balkonu ve düzenlemesiyle gurur duyan, bunu taçlandırmak isteyen tüm Bucalıların katılabileceği yarışma için başvuruların Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne şahsen veya bucabel.ckkm@gmail.com adresinden yapılması gerekiyor. Buca'nın en güzel balkonu yarışmasının son başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi. Yarışmada ilk üç sırada yer alan Bucalılar düzenlenecek ödül töreninde hayatlarını kolaylaştıracak ev eşyalarıyla ödüllendirilecek.

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