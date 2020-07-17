Buca'nın bilim üssünden Hong Kong'a finalist oldular

Buca Belediyesi'nin bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından düzenlenen “Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları” adlı uluslararası yarışmada 32 ülkeden 887 projeyi geride bırakarak finale çıktı. Biyokimya ve çevre alanında proje hazırlayarak üstün başarı gösteren öğrenciler, 1 Ağustos'ta düzenlenecek finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Buca Belediyesi tarafından kurulan, akademik düzeyde bilim ve sanat eğitimini ücretsiz vererek geleceğin sanatçı ve bilim insanlarını yetiştirmeye başlayan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Uzman eğitimciler önderliğinde proje hazırlayan merkez öğrencileri, Hong Kong Gençlik Grupları Federasyonu tarafından organize edilen, 32 ülkeden 887 projenin yarıştığı bilim ve mühendislik temalı ‘Küresel Gençlik Bilim ve Teknoloji Buluşmaları' adlı uluslararası yarışmada finale kaldı.

Küresel gençlik, bilimsel başarı ve inovasyon platformu olan yarışmaya dünya çapında 887 yüksek standartta bilimsel proje başvurusu yapıldı. Yapılan başvurular içerisinden Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Sinemis Nur Boz, Bilal Esmer, Asil Söylev, Sude Kahraman'ın biyokimya alanında hazırladıkları ‘insana ve çevreye zarar vermeyen biyolojik gıda ambalajı projesi' ile çevre alanında hazırladıkları ‘ağır metal atıklardan oluşan zararları belirleyecek sensör projesi', jüri değerlendirmesi sonucu finalist olarak seçildi.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim yeteneklerine ait projelerin yarışacağı organizasyon, 1 Ağustos 2020'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Kızılçullu öğrencileri uluslararası bilim arenasında Türkiye'yi ve Buca'yı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.