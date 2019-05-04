Buca'nın camileri Ramazan'a hazır

Buca Belediyesi, 6 Mayıs günü başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla kentte yer alan camilerde temizlik seferberliği başlattı.

İlçede bulunan cami, cemevi ve kiliselerin bakımını düzenli olarak gerçekleştiren Buca Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ramazana özel oluşturulan 5 kişilik temizlik ve bakım ekibiyle camilerin tamamı temizlendi.

Bucalı vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibaretlerini gerçekleştirebilmeleri için köşe bucak çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken; ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarlar silinip minber temizliği yapıldı.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Bucalıların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda Ramazan'ı geçirmesi, çalışmaların Ramazan boyunca da devam edeceğini söyledi. Kılıç, “Yılın en bereketli ayı ramazan ayını hep birlikte karşılamaya hazırlanırken, vatandaşlarımızın sıcak havalarda temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için detaylı bir temizlik çalışması başlattık. İbadethanelerimizin kendi imkanlarıyla böyle bir temizliği yapmaları çok zor oluyor. Belediye ekiplerimiz tarafından tüm ibadethanelerimizde profesyonel bir temizlik gerçekleştirdik. Şimdiden Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sevgi, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.